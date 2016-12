Veja quem esteve na apresentação da carteira CHIADO POUR LUCIE, a primeira de seis carteiras da exclusiva e limitada coleção cápsula da âme moi, inspirada nas obras do pintor Amadeo de Souza Cardoso.

pub

Na passada terça-feira dia 20, foi apresentada na Loja das Meias da Avenida da Liberdade, a carteira CHIADO POUR LUCIE, a primeira de seis carteiras da exclusiva e limitada coleção cápsula da âme moi, inspirada nas obras do pintor Amadeo de Souza Cardoso. A coleção foi criada em colaboração com a arquitecta Isabel Rebello de Andrade, sobrinha trineta do artista.

O evento teve como anfitriãs as irmãs Manuela e Marina Saldanha da Loja das Meias e o casal Alberto Gomes e Margarida Jácome, fundadores da âme moi, e contou com a presença da autora da coleção Isabel Rebello Andradee de muitas caras conhecidas como Cláudia Vieira, Isabel Costa, Luísa Beirão, Sónia Balacó, Joana Ribeiro, Rita Brütt, Sofia Correia, Filipa Areosa, Francisca Pereira, Isilda Peixe, Margarida Rebelo Pinto, Miguel Stanley, entre outros, que vieram testemunhar a revelação da primeira carteira deste projeto.

Esta especial coleção cápsula da marca portuguesa de acessórios de luxo, marca com inspiração nas origens das tradições portuguesas, intitula-se POUR LUCIE e inspira-se nas obras do vasto espólio do artista Amadeo de Souza Cardoso assim como em Lucie Meynardi Pecetto, a jovem de ascendência italiana por quem o artista se apaixonou em Paris e com quem mais tarde se casou, já de volta a Portugal.

CHIADO POUR LUCIE , a carteira apresentada na Loja das Meias, é uma edição limitada e numerada de 30 unidades, e vem reformular a carteira Chiado da coleção Outono/Inverno 2016 inspirando-se na obra do artista apelidada de Clown, Cavalo, Salamandra.