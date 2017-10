De uma beleza natural assinalável, foi jornalista e repórter na televisão espanhola e é hoje um ícone de estilo que divide opiniões em Espanha: uns adoram-na, outros consideram-na fria e distante. É que a vida de Letizia Ortiz Rocasolano (1972, Oviedo) mudou para sempre desde que casou com Felipe VI, na Catedral de Santa Maria a Real de Almudena, de Madrid, em maio de 2004. Dez anos depois seria coroada rainha e desde aí tem desempenhado um papel real importante, sério, e pontualmente marcado por momentos de cariz humanitário.





A publicação justifica a distinção com a menção do lugar de residência de Letizia, o Palácio de Zarzuela, a identidade do seu marido, o Rei Felipe VI, e o facto de não ser elitista na escolha de criadores e marcas preferidas: veste Felipe Varela ou Carolina Herrera, passando por Hugo Boss, Zara ou Mango. A Vanity Fair recorda a aparição de Letizia na visita de Estado ao Reino Unido, considerando o look escolhido pela rainha o "mais memorável do ano" – era um conjunto (casaco e vestido) amarelo, do designer Felipe Varela.