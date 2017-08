Com o nome Gaga: Five Foot Two o novo documentário da Netflix traz ao grande ecrã a vida de uma das artistas mais irreverentes de agora. A película intimista foi gravada durante um ano e mostra momentos da vida privada de Lady Gaga, mas também a criação do seu último álbum, Joanne, e os preparativos para a atuação no já emblemático Super Bowl. O fim da relação com o ator Taylor Kinney e ainda a polémica notícia acerca da violação na adolescência por um homem 20 anos mais velho, são outros dos temas abordados.

A realização coube a Chris Moukarbel e, sobre o documentário, a Netflix diz que "o público vai ver Gaga através de uma série de altos e baixos a nível pessoal e do culminar da jornada emocional de um ano inteiro".

O filme será lançado no dia 22 de setembro no Festival Internacional de Cinema de Toronto, acompanhado por uma atuação da cantora. A produtora confirma ainda que o documentário vai estar disponível no Netflix a partir de 6 de outubro.