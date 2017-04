pub

Este fim-de-semana decorreu mais uma edição dos Kids' Choice Awards, em Los Angeles. Estes são os prémios entregues a algumas personalidades escolhidas pelas crianças que assistem ao canal Nickelodeon.



Conheça aqui a lista de vencedores deste ano:





Henry DangerFuller HouseAmerica’s Got TalentSpongeBob SquarePantsJace Norman (Henry, Henry Danger)Zendaya (K.C., Agente K.C.)Caça-FantasmasChris Hemsworth (Kevin, Caça-Fantasmas)Melissa McCarthy (Abby, Caça-Fantasmas)À Procura de DoryEllen DeGeneres (Dory, À Procura de Dory)Kevin Hart (Bola de Neve, Pets – A Vida Secreta dos Bichos)Chris Evans (Capitão América, Capitão América: Guerra Civil)Kevin Hart & Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Central Intelligence)Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Judy e Nick, Zootopia)À Procura de Dory – Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O’Neill, Ty Burrell e Eugene LevyFifth HarmonyShawn MendesSelena GomezWork from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ignTwenty One PilotsJuju on That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCallCalvin HarrisEsquadrão SuicidaJoJo SiwaLittle MixJust Dance 2017