O site de notícias Buzzfeed publicou ontem mais uma das muitas acusações de assédio e abuso sexual que têm vindo a assombrar Hollywood. Desta vez, foi Anthony Rapp, um ator que está neste momento a trabalhar na série Star Trek: Discovery, que acusou o também ator Kevin Spacey de assédio sexual quando Rapp tinha apenas 14 anos.





Tudo aconteceu em 1986, quando Spacey, de 26 anos, convidou Rapp para uma festa. No fim da festa Rapp deu por si na casa já vazia do anfitrião, que pegou no jovem ator ao colo e o levou para o quarto. "A minha impressão foi de que [Spacey] estava bêbado", explicou o ator ao Buzzfeed. Kevin Spacey ter-se-á deitado sobre Rapp e usado força para manter o ator naquela posição enquanto o tentava seduzir. Rapp conseguiu escapar sem que mais nada tivesse acontecido e manteve o silêncio sobre a identidade do agressor até agora.





Entretanto, Kevin Spacey pronunciou-se no Twitter e pediu desculpas a Anthony Rapp. Afirma não se lembrar do ocorrido e acusa a embriaguez como principal causa do comportamento inapropriado. O ator aproveitou o comunicado para revelar a homossexualidade da qual até então não tinha falado: "[A história de Rapp] encorajou-me a enfrentar outras coisas na minha vida. Os mais próximos de mim sabem que tive relações com homens e mulheres. Amei e tive encontros românticos com homens ao longo da minha vida e agora escolho viver a minha vida como gay. Quero lidar com isto de forma honesta e aberta", assumiu o protagonista da série House of Cards. A revelação não foi bem recebida pelo Twitter, que responde que a homossexualidade e a embriaguez nunca foram desculpas válidas para tentar abusar sexualmente de um menor.





O caso de Harvey Weinstein tem vindo a gerar um número cada vez maior de denúncias de comportamento sexual indesejado por parte de figuras em posições de poder, não só em Hollywood mas também na política e na arte.