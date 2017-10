Kate Winslet tem mantido uma excelente forma física ao longo dos anos, mas, ao contrário do que seria de esperar, a atriz não se pesa há 12 anos.

Aos 41 anos Kate Winslet protagoniza, ao lado de Idris Elba, o romance The Mountain Between Us, cujas gravações aconteceram em condições meteorológicas extremas. Numa das cenas, o ator é obrigado a tirar o corpo inconsciente da atriz de dentro de um buraco de gelo na água.

No talk showde Jimmy Fallon, a atriz confessou que teve muita pena do colega porque teve de carregar o seu corpo para fora do buraco de gelo, sendo que nem ela própria faz ideia de quanto pesa. "Estava realmente entusiasmada com aquela cena, sabes, eu até fiz um filme sobre um barco que choca contra um icebergue, portanto isto até é a minha cara", brincou.

"Mas estava realmente muito frio. Foi muito difícil não poder ajudar o meu amigo – foi mesmo muito difícil para ele. Eu nem sei quanto é que eu peso, não me peso há 12 anos – melhor dica, é um grande truque!", contou Kate.

A atriz vencedora de um Óscar ficou para sempre ligada ao sucesso de Titanic,que protagonizou junto de Leonardo DiCaprio há quase 20 anos. "Sinto-me tão grata e, honestamente, é como família, é daquelas amizades raras de Hollywood que me fazem sentir grata por ter."

O novo filme da atriz, The Mountain Between Us, vai estrear no dia 30 de novembro.





