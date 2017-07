Se tem a sua página de Linkedin desactualizada, talvez queira dar-lhe uma vista de olhos depois de ler esta notícia. Os Duques de Cambridge e o Príncipe Harry estão a oferecer emprego e procuram um especialista em comunicações.

Qualquer um, com as devidas habilitações, se pode candidatar através daquela rede social. O cargo à disposição é o de Senior Communications Officer, um papel que terá a seu cargo gerir as notícias diárias que vão saindo nos media, garantir que toda a informação publicada, quer nos meios tradicionais, quer nas redes sociais, é a correta.

O candidato deverá ter também a seu cargo a estratégia de comunicação da The Royal Foundation, bem como dar resposta a todas as questões relacionadas com a imprensa no geral.