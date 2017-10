A Duquesa de Cambridge surporeendeu tudo e todos ao aparecer novamente num evento público ao lado dos príncipes William e Harry. Tratou-se de um evento solidário que teve lugar na estação de Paddington, em Londres.

Desde o anúncio da terceira gravidez, em Setembro, que se sabe que Kate estaria mais recolhida devido aos problemas de enjoos. A semana passada apareceu pela primeira vez, desde então, numa cerimónia no Palácio de Buckingham, e agora voltou a dar o ar da sua graça.

Desta vez, o encontro estava marcado com uma série de crianças que pertencem às associações de caridade apoiadas pelos Duques de Cambridge, na estação de comboios londrina. A eles, juntou-se também o elenco do novo filme Paddington 2, incluindo o famoso ursinho que até dançou com Kate Middleton.

Para a ocasião, Kate escolheu um vestido rosa de Orla Kiely, através do qual foi possível vislumbrar uma pequena barriguinha.