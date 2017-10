Aquilo que a imprensa britânica já anunciava como uma possível gravidez de Kate há um par de dias é agora oficialmente confirmado pelo Palácio de Kensington num comunicado formal. Kate e William já são pais de George, de três anos, e de Charlotte, de dois, e preparam-se para ter o terceiro filho. A última aparição dos Duques de Cambridge foi na semana passada, quando se deslocaram com Harry ao jardim Sunken, no interior do Palácio de Kensington, para prestar homenagem à mãe, Diana, nos 20 anos da sua morte.