À saída do avião, no aeroporto de Varsóvia, todos os olhos estavam postos em George e Charlotte, os filhos de Kate Middleton e do Príncipe William, os Duques de Cambridge. Neles e nas escolhas de estilo de Kate, claro, uma saia branca e um casaco da Alexander McQueen, também em branco total, uma referência às cores da bandeira da Polónia, em conjunto com o vestido vermelho e branco da filha Charlotte.

O motivo da presença em Varsóvia? A visita oficial de cinco dias cujo roteiro se estende até à Alemanha e que passará por lugares como o Museu do Holocausto, em Berlim. A primeira paragem foi a Wall of Remembrance no Warsaw Rising Museum, um museu dedicado à revolução de 1944, uma tentativa da resistência polaca em libertar Varsóvia da ocupação alemã. A família real seguiu depois para um evento empresarial e tecnológico no Spire Building, sempre acompanhada pelo Presidente Andrzej Dud.

No final do dia, Kate manteve a escolha diplomática no que respeita à roupa e elegeu um vestido branco, com discretas aplicações pretas na cintura, da designer polaca Gosia Baczynska para uma festa no jardim da Embaixada britânica na Polónia em honra do aniversário da Rainha Isabel II.