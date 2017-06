Na sua minibiografia podemos ler: "Joana Barrios é autora, mãe da Mercedes e do Santi, atriz, figurinista, encenadora, alentejano-lisboeta, viajante, designer, escrutinadora de cultura pop, amante de comida e mulher do Carlos – não necessariamente por esta ordem cronológica e/ou relevância." E agora junta ao currículo o Nhom Nhom, um livro de receitas para crianças, mas que promete fazer também as delícias dos adultos. Além de ter cedido três receitas à Máxima, revela-nos alguns pormenores sobre o processo de escrever o livro. Porquê Nhom Nhom como título eleito? Relacionadas Os 10 alimentos saudáveis mais esquecidos

8 Lições de Nutrição de Gwyneth Paltrow Nhom Nhom é uma onomatopeia de prazer. Este livro é sobre prazer. O prazer de dar, de alimentar os nossos e o prazer que os nossos experimentam quando comem. Nhom Nhom porque quando se come com vontade, o som é esse. Qual foi a parte mais divertida de escrever este livro e compilar as receitas? A parte mais divertida foi a de fazer o exercício de escrever as receitas com método e de verificar as quantidades de tudo, passo a passo, porque faço tudo a olhómetro! Se pudesse escolher uma só receita do livro qual seria? E porquê? A de Bacalhau no Forno com Espinafres. É uma favorita do meu marido que passou a ser favorita da minha filha, que adora bacalhau! Quais são as cinco coisas que tem sempre no frigorífico? Porquê? Sopa, há sempre sopa feita, porque enfim... sopa é tudo! Framboesas e mirtilos, porque a minha filha adora. Leite, porque entre o copo de leite e o meu café com leite estamos em maioria cá em casa. Jalapeños, porque o meu marido adora picantes e eu adoro fazê-lo feliz. Queijo, de várias qualidades. Todos adoramos queijo e tudo fica sempre melhor com queijo, verdade?

As receitas



Guacamole com chips de batata-doce



Nós adoramos guacamole. E eu tive a sorte de, num ano em que houve um encontro mundial de ranchos folclóricos em Montemor, o rancho mexicano ter ficado hospedado no Monte Alentejano. No último dia da sua estadia, os membros do rancho perguntaram se podiam cozinhar-nos uma refeição mexicana, na nossa cozinha. Pedi para me ensinarem a cozinhar tudo o que fossem cozinhar. Guardei as receitas na memória.



INGREDIENTES

1 abacate bem maduro

¼ de cebola

sumo de ½ limão

2 tomates bem maduros

salsa

um fio de azeite

1 batata-doce



PREPARAÇÃO

1. Descasque e retire o caroço do abacate; regue a polpa com o sumo de limão e reserve.

2. Pele os tomates e retire-lhes as sementes, pique-os muito finamente e reserve num

recipiente.

3. Pique a cebola e a salsa e junte-os ao tomate. Envolva.

4. Esmague o abacate com um garfo, de forma grosseira, e incorpore no preparado

anterior. Regue-o com o azeite, envolva muito bem e reserve.

5. Descasque, lave e corte a batata-doce em rodelas fininhas (se tiver, pode cortar naquelas

máquinas de corte de vegetais).

6. Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal, disponha nele as batatas, borrife-as com

água e leve-as ao forno preaquecido a 150 °C por pelo menos 5 minutos (a espessura

do corte das batatas irá determinar o seu tempo de cozedura).

7. Sirva uma coisa com a outra!



Salada de quinoa com bacalhau



Comi esta salada em casa de uma amiga há alguns anos. Guardo na memória o cor-de-rosa intenso e o seu sabor. Em minha casa sempre se comeu muito bacalhau, mas respeitando o sabor "tradicional". Este revolucionou a minha forma de tratar o bacalhau e fez com que começasse a utilizá-lo muito mais e o afastasse das batatas, do grão e das couves!



INGREDIENTES

1 posta de bacalhau

água

sumo de 1 limão

1 beterraba

1 chávena de chá de quinoa

um fio de azeite



PREPARAÇÃO

1. Coza o bacalhau em bastante água. Quando estiver cozido, escorra-o, retire-lhe as

espinhas e desfie-o para um recipiente.

2. Tempere o bacalhau com o sumo de ½ limão, envolvendo bem com as mãos. Aproveite

para espremer o bacalhau e confirmar que não se esqueceu de nenhuma espinha. Reserve.

3. Descasque, lave e rale a beterraba para o mesmo recipiente onde colocou o bacalhau;

reserve.

4. Coza a quinoa em lume brando e deixe passar mais uns minutos que os da cozedura

recomendada para que esta fique bem macia. Escorra bem.

5. Deite a quinoa no recipiente onde se encontram o bacalhau e a beterraba, envolvendo

bem com uma colher de pau ou com as mãos.

6. Teste a acidez do preparado e avalie se quer juntar mais limão.

7. Regue com o azeite, envolva e sirva!



Gelado de laranja



INGREDIENTES

1 laranja

80 g de manga

1 colher de sopa de mel

1 morango



PREPARAÇÃO

1. Descasque a laranja e retire-lhe os caroços. Deite-a aos pedaços no copo da varinha

mágica.

2. Descasque a manga, corte-a em pedaços e coloque no copo.

3. Adicione o mel e triture.

4. Lave bem o morango e corte-o em rodelas finas ou pedaços, como preferir, e junte

ao líquido obtido anteriormente.

5. Verta em formas de gelado e leve ao congelador!



Nhom Nhom , de Joana Barrios, €15,93 (Arte Plural)