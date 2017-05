No dia em que se celebra o Dia dos Irmãos, mostramos-lhe as duplas mais acarinhadas e conhecidas do grande público.

Gigi Hadid & Bella Hadid

São as duas modelos de renome, têm uma beleza única e fazem parte da lista das it girls do momento. As duas "angels" da Victoria’s Secret são filhas de Mohamed Hadid e Yolanda Foster.

Poppy Delevingne & Cara Delevingne

As duas irmãs britânicas fazem parte de uma família aristocrata e são atualmente dois ícones da moda e do grande ecrã. Ambas foram a cara de marcas como a Chanel, Mango ou Burberry.

Mary-Kate Olsen & Ashley Olsen

São gémeas, empresárias, estilistas e atrizes norte-americanas. E m 2012, foram premiadas na CFDA Fashion Awards, considerado o Óscar da moda. As filhas de David Olsen e Jarnette Jones iniciaram a sua carreira de atrizes aos 9 meses de idade, na série de televisão Full House .

Kylie Jenner & Kendall Jenner

Fazem parte do clã Kardashian e são provavelmente as irmãs mais famosas do mundo das celebridades. Partilham a criação de linhas de roupa, calçado e até de uma aplicação. Em 2015, foram protagonistas de uma das campanhas mais conhecidas da Balmain.





Elle Fanning & Dakota Fanning





Elle é a irmã mais nova de Dakota Fanning e o seu primeiro papel foi no filme I am Sam (2001), em que interpretava a versão mais nova do papel interpretado por Dakota. As duas partilham a paixão pela sétima arte e o ar angelical.





Kate Middleton & Pippa Middleton

Com uma relação próxima desde a infância, as duas irmãs são ainda hoje as melhores amigas. A Duquesa de Cambridge e a irmã partilham um estilo requintado e o gosto pela moda. Continuam a fazer férias juntas e a marcar presença em eventos, como é o caso do torneio de ténis de Wimbledon.

Chris Hemsworth & Liam Hemsworth

Os irmãos Hemsworth são australianos, somam fãs, projetos e muito talento. Partilham o gosto pelo surf e pelo cinema, mas admitem alguma tensão na relação durante a adolescência.

Ben Affleck & Casey Affleck

Casey Affleck deixou de ser apenas o irmão mais novo de Ben Affleck quando ganhou o Óscar de Melhor Ator pelo seu papel no filme Manchester by the Sea (em fevereiro de 2017). Os irmãos têm sido inseparáveis e dão apoio um ao outro nos vários sucessos de ambos ao longo das suas carreiras.

James Franco & Dave Franco

Partilham o sentido de humor, o charme e o talento para a representação. Partilham o gosto pela realização e pela produção cinematográfica. James começou a sua carreira na série Freaks and Geeks, em 1999, enquanto Dave só se estreou no grande ecrã em 2006, com uma participação na série 7th Heaven.

Serena Williams & Venus Williams

Desde que começaram a jogar ténis aos quatro anos de idade, pela iniciativa do pai, as irmãs Williams não pararam de somar vitórias e títulos. Em 1999, conquistaram o primeiro torneio em parceria. Venus e Serena têm um documentário sobre o seu percurso, realizado por Maiken Baird e Michelle Major.

Maggie Gyllenhaal & Jake Gyllenhaal

Filhos do realizador Stephen Gyllenhaal e da produtora Naomi Foner, os irmãos Gyllenhaal nasceram no seio de uma família de artistas. Os seus percursos profissionais cruzaram-se apenas uma vez, em Donnie Darko, um filme independente de 2001. Muitas são as vezes em que se Jake se faz acompanhar da irmã nos eventos públicos.

Jack Cusack & Joan Cusack

Conhecida por interpretar Sheila Jackson na sérieShameless (mais recentemente), Joan Cusack participou em dez dos filmes produzidos pelo irmão. Os dois fazem parte de uma família de atores, onde podemos encontrar nomes como Dick Cusack ou Ann Cusack.

Ronney Mara & Kate Mara

Além do gosto pelos palcos, as duas irmãs atrizes partilham uma dieta vegan e o interesse pelos direitos dos animais, sendo Kate Mara um dos rostos da The Humane Society.

Penélope Cruz & Mónica Cruz

Devido às grandes semelhanças físicas entre ambas, a irmã mais nova de Penélope Cruz já atuou como sua dupla durante a gravação do filme Piratas das Caraíbas: Navegando em Águas Misteriosas. Mónica Cruz nunca conseguiu atingir a popularidade da irmã por ter dificuldades na língua inglesa.

Sienna Miller & Savannah Miller

Em comum têm a marca de roupa Twenty8Telve, lançada em 2009, e uma beleza singular. A popularidade de Sienna (atriz e modelo) junta-se ao talento e ao curso de Savannah na área do Design de Moda, dando origem a um rentável negócio familiar.

Beyoncé Knowles e Solange Knowles