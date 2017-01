pub

Com apenas 16 anos, Iris Law, filha de Jude Law e Sadie Frost, já está lançada no mundo da moda. Depois de ter surgido e dado nas vistas em 2015 numa outra campanha para a Illustrated People, agora foi a vez da Burberry a ter convidado como protagonista da mais recente campanha de batons da marca inglesa.Iris é fruto do relacionamento entre Jude Law e Sadie Frost, um casamento de seis anos que terminou em 2003 e do qual nasceram mais dois filhos, Rafferty, de 20 anos, e Rudy, de 14. Para além destes, Jude Law tem mais duas meninas, Sophia, fruto do relacionamento com Samantha Burke, e Ava, a mais nova e filha da cantora de 23 anos Catherine Harding.Existem rumores de que Iris terá assinado contrato com a Chanel. A própria já terá dado a entender isso nas redes sociais. Se assim for, estará a seguir os passos da sua madrinha, Kate Moss, uma das modelos favoritas de Karl Lagerfeld nos anos 90.Veja abaixo a nova campanha da Burberry e os bastidores da mesma: