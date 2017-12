Uma assumida constitucionalista, já que apoia o que na Constituição espanhola estabelece a unidade territorial do nosso país vizinho, Inês Arrimadas chegou à capital da Catalunha em 2008. Está presente na esfera política há seis, filiou-se em 2010, depois de assistir a um comício do Ciudadanos - um caminho que a levou a tornar-se hoje a secretária-geral do Partido Ciudadanos da Catalunha, a segunda força política mais votada no parlamento regional, com 25 deputados. A jovem líder, cujo poderoso discurso, no passado domingo, viu 4.000 apoiantes (segundo noticia o jornal El País) gritar em uníssono por ‘Presidenta’ no Teatro Goya, em Barcelona, está agora a chamar a atenção do mundo. Segundo a avaliação feita pela empresa Metroscopia

publicada no El País

, a força política de Inês está em primeiro lugar, tecnicamente empatada com a Esquerda Republicana Catalã (ERC), já que os Ciudadanos reúnem 25,2% das intenções de voto, a ERC 23,1%. Na terceira posição surgem o partido de Carles Puigdemont, ex-presidente exilado do governo regional, o Juntos pela Catalunha (JxCat), com 14,3% dos votos, com o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC) também com 14,3%. Assim, e pela primeira vez no panorama eleitoral catalão, assistimos a um bloco de partidos constitucionalistas que superam em votos (44,9%) as formações independentistas (43,8%) e que trazem à Catalunha uma esperança diferente da do passado dia 1 de outubro, quando mais de 500 pessoas ficaram feridas em conflitos após a polícia espanhola tentar impedir o voto aos catalães.