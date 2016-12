A cidade do Porto acolhe a segunda maior loja New Balance da Europa! A loja chegou à Rua Fernandes Tomás, com mais novidades que nunca.

A Invicta recebeu mais uma novidade que vai agradar a quem adora o sportswear da New Balance! A marca oficializou nova expansão comercial na Península Ibérica, com uma nova loja na rua Fernandes Tomás. O número 647 recebeu a inauguração oficial da segunda loja em Portugal, depois do grande sucesso da primeira em Lisboa. Este novo espaço corresponde à segunda maior da marca na Europa.