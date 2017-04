pub

Katy Perry, Ed Sheeran e Demi Lovato foram alguns dos rostos que marcaram presença na noite de prémios.



Lista completa de vencedores:



- Música do Ano: "Can’t Stop The Feeling" – Justin Timberlake

- Artista Feminina do Ano: Adele



- Artista Masculino do Ano: Justin Bieber

- Artista Revelação do Ano: The Chainsmokers

- Melhor Grupo/Duo do Ano: twenty one pilots

- Música de Rock Alternativo do Ano: "Heathens" – twenty one pilots



- Melhor Artista de Rock Alternativo: twenty one pilots

- Música de Rock do Ano: "Bang Bang" – Green Day



- Melhor Artista de Rock: Disturbed

- Música Country do Ano: "Somewhere On A Beach" – Dierks Bentley

- Melhor Artista Country: Thomas Rhett

- Música de Dança do Ano: "Closer" – The Chainsmokers featuring Halsey



- Melhor Artista de Dança: The Chainsmokers

- Música de Hip-Hop do Ano: "One Dance" – Drake featuring Wizkid and Kyla



- Melhor Artista de Hip-Hop: Drake

- Música R&B do Ano: "Work" – Rihanna featuring Drake

- Melhor Artista de R&B: The Weeknd



- Música Latina do Ano: "Duele El Corazon" – Enrique Iglesias featuring Wisin

- Melhor Artista Latino: Nicky Jam

- Música Regional Mexicana do Ano: "Solo Con Verte" – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

- Artista Regional Mexicano do Ano: Calibre 50



- Artista Revelação de Rock/Rock Alternativo (categoria nova): The Strumbellas

- Artista Revelação de Country (categoria nova): Kelsea Ballerini



- Artista Revelação de Hip-Hop (categoria nova): Chance The Rapper

- Artista Revelação de Música Latina (categoria nova): CNCO

- Artista Revelação de R&B (categoria nova): Bryson Tiller



- Artista Revelação de Regional Mexicano (categoria nova): Joss Favela

- Artista Revelação de Pop (categoria nova): The Chainsmokers

- Produtor do Ano (categoria nova): Benny Blanco

- Melhor Letra: "Love Yourself" – Justin Bieber

- Melhor Colaboração:"Work" – Rihanna featuring Drake

- Melhor Cover: "Ex’s and Oh’s" – Fifth Harmony



- Melhor Música de Filme: "Girls Talk Boys" – 5 Seconds of Summer (Ghostbusters)

- Melhor Videoclipe: "Pillowtalk" – ZAYN



- Melhor Banda Underground Alternativo: Pierce the Veil

- Estrela das Redes Sociais: Jack and Jack – Snapchat



- Melhor Fã-Base: Fifth Harmony – Harmonizers