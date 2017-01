Consta que Elton John também recusou participar do grande dia inaugural de Trump. Na altura das eleições o cantor britânico terá referido que a vitória de Trump 'fazia com que temesse pelo mundo', acrescentando que 'Ele irá marginalizar as pessoas, ele já o está a fazer'.

A atriz vencedora de um Óscar Jennifer Lawrence afirmou perante a Vogue norte-americana que 'Se Donald Trump for o Presidente dos Estados Unidos, vai ser o fim do mundo... Eu cresci como Republicana, mas jamais me imagino a apoiar um partido que não defende os principais direitos das mulheres.'

São muitas as celebridades que continuam a não lidar bem com a ideia de Donald Trump na Casa Branca. Com a aproximação do dia da tomada de posse (21 de janeiro), aumentam os comentários pouco abonatórios a seu respeito. O sentimento é quase unânime em Hollywood e há até quem o compare a Hitler.Alguns dos episódios começaram logo após a vitória de Trump nas últimas eleições dos Estados Unidos, mas o tema voltou em força depois do poderoso discurso de Meryl Streep nos Golden Globes deste ano. A tentativa em encontrar artistas para atuarem no dia da tomada de posse não está também a correr bem ao futuro Presidente dos Estados Unidos.Veja na fotogaleria acima as principais opiniões de algumas celebridades a respeito do novo Presidente dos Estados Unidos.Por Ângela Mata