São os primeiríssimos prémios da temporada cinematográfica e permitem-nos adivinhar um pouco do que está por chegar. Trata-se da 21.ª edição dos Hollywood Film Awards, que marca o arranque oficial da época de prémios.

A apresentação do evento, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, esteve a cargo do comediante James Corden. Este ano, os lucros da cerimónia reverteram para a Motion Picture and Television Fund, que apoia antigos membros da indústria do entretenimento.

Lista Completa de Vencedores:

Hollywood Career Achievement Award: Gary Oldman

Hollywood Actor Award: Jake Gyllenhaal, Stronger

Hollywood Supporting Actor Award: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Montana

Hollywood Actress Award: Kate Winslet, "Wonder Wheel"

Hollywood Supporting Actress Award: Allison Janney, I, Tonya

Hollywood Comedy Award: Adam Sandler, The Meyerowitz Stories

Hollywood Breakout Performance Actor Award: Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

Hollywood Breakout Performance Actress Award: Mary J. Blige, Mudbound

New Hollywood Actor Award: Jamie Bell, Film Stars Don't Die in Liverpool

Hollywood Ensemble Award: I, Tonya

Hollywood Comedy Ensemble Award: The Big Sick

Hollywood Breakout Ensemble Award: Mudbound

Hollywood Foreign Language Film Award: Angelina Jolie and Loung Ung, First They Killed My Father

Hollywood Song Award: Diane Warren, Common and Andra Day, "Stand Up for Something" from the Marshall soundtrack

Hollywood Animation Award: Coco

Hollywood Director Award: Joe Wright, Darkest Hour

Hollywood Documentary Award: Sean "Diddy" Combs, Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story

Hollywood Screenwriter Award: Scott Neustadter and Michael H. Weber, The Disaster Artist

Hollywood Cinematography Award: Roger Deakins, Blade Runner 2049

Hollywood Film Composer Award: Thomas Newman, Victoria & Abdul

Hollywood Editor Award: Sidney Wolinsky, The Shape of Water

Hollywood Visual Effects Award: Joe Letteri, Dan Lemmon, Dan Barrett and Erik Winquist, War of the Planet of the Apes

Hollywood Sound Award: Addison Teague & Dave Acord, Guardians of the Galaxy, Vol. 2

Hollywood Costume Design Award: Jacqueline Durran, Darkest Hour and Beauty and the Beast

Hollywood Make-Up & Hair Styling Award: Jenny Shircore, Beauty and the Beast

Hollywood Production Design Award: Dennis Gassner, Blade Runner 2049