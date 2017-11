"Bem, já quase terminaste o teu primeiro semestre em Wellesley ? parabéns!", escreve Hillary Clinton no início da carta que publicou recentemente na revista Teen Vogue. O texto, que é acima de tudo uma mensagem de coragem para as jovens que o leem, foi escrito em forma de carta – a carta que a antiga candidata à presidência dos Estados Unidos gostaria de ter lido nos seus anos de faculdade.

Hillary Clinton entrou na Wellesley Women's University em 1966, altura em que já demonstrava interesse pela política. Sentir-se "rodeada por mulheres brilhantes" foi intimidante no início, mas quando Hillary disse aos pais que tencionava desistir, a mãe não a deixou: "Disse-me que tinha de ter coragem; que tinha de agarrar a oportunidade", escreve Clinton. Pouco depois de se ambientar, já era presidente do grupo de Jovens Republicanos da faculdade.

Hillary aconselha a sua versão mais jovem a correr riscos e a "não ter medo de ser apanhada a tentar. Faz o teu melhor para desfrutares do entusiasmo que vem com a imprevisibilidade do futuro e lembra-te que a confiança e uma mente aberta vão sempre ser melhores que a insegurança e as dúvidas".

A ex-secretária de Estado também menciona o marido Bill Clinton na carta. "O teu namorado vai pedir-te que o sigas até ao Arkansas. A tua amiga Sarah vai tentar impedir-te, mas o teu coração vai apontar na direção certa. Mais tarde, o mesmo homem vai encorajar-te a concorrer nas eleições autárquicas. Devias fazer isso também."

No final da carta, Hillary Clinton menciona as eleições presidenciais do ano passado. "Vais dar por ti num palco em Philadelphia, numa noite histórica em julho de 2016, aceitando a nomeação de candidata democrata. Não te esqueças de olhar bem para os balões."

Pode ler a carta completa, aqui.