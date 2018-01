A atriz norte-americana Gwyneth Paltrow vai casar com o produtor Brad Falchuk. O casal, que se conheceu durante as filmagens da série de televisão Glee, em 2010, confirmou o noivado num comunicado: "Sentimo-nos incrivelmente sortudos por estarmos juntos nesta conjuntura das nossas vidas quando os nossos sucessos e fracassos coletivos podem servir como base para uma relação saudável e feliz."

O anúncio do noivado coincide com a publicação do número dois da revista de lifestyle da atriz, a Goop Magazine, da qual a própria atriz é capa, acompanhada do noivo, ao lado do título In deep. A página oficial de Instagram de Gwyneth Paltrow publicou a imagem com um anel de noivado na descrição.