A 9.ª gala dos Governors Awards, organizada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, decorreu no The Ray Dolby Ballroom, no Hollywood & Hughland Center, em Los Angeles. A cerimónia deste ano premiou a realizadora Agnès Varda, os realizadores Alejandro González Iñárritu, Chales Burnett, o diretor de fotografia Owen Roizman e o ator Donald Sutherland.