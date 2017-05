Episódios na passadeira vermelha, momentos divertidos nos hotéis, fotografias dos vencedores com os globos na mão - as melhores imagens publicadas nas redes sociais estão aqui.

A entrega de prémios dos Globos de Ouro decorreu no domingo passado, dia 21 de maio, no Coliseu dos Recreios. As melhores imagens no Instagram abaixo, na fotogaleria, e a lista de vencedores:





Cinema

Melhor Atriz: Ana Padrão, "Jogo de Damas"

Melhor Ator: Nuno Lopes, "Posto Avançado do Progresso"

Melhor Filme: "Cartas da Guerra", de Ivo M. Ferreira

Teatro

Melhor Atriz : Isabel Abreu, "Um Diário de Preces"

Melhor Ator : João Perry, "O Pai"

Melhor Peça/Espetáculo : "Música", encenação de Luís Miguel Cintra





Desporto

Melhor Desportista Feminino: Telma Monteiro, judo

Melhor Desportista Masculino: Cristiano Ronaldo, futebol

Melhor Treinador: Fernando Santos, futebol