Já tínhamos visto alguns momentos de cumplicidade entre as irmãs e desta vez foi Bella que esteve lá quando a irmã precisou. Durante o desfile de Anna Sui, na Semana da Moda de Nova Iorque, Gigi Hadid desfilou, num look boho sofisticado, um vestido de lantejoulas combinado com um casaco com plumas e… só com um sapato! A modelo perdeu o outro sapato momentos antes da saída para a passerelle.

Mesmo assim, desfilou com uma plataforma glittere o outro pé descalço. Algumas das pessoas que assistiam ao desfile nem deram conta, tal foi o profissionalismo da modelo. Ainda assim, o pequeno incidente foi salvo pela irmã Bella, que também desfilava na apresentação da nova coleção primavera/verão, que lhe serviu de apoio nos últimos passos em cima da passerelle.

As irmãs modelos mais requisitadas da indústria terminaram o desfile caminhando ombro com ombro.