Amal Clooney especializada em direitos humanos e que luta contra o terrorismo e tem representado inúmeras vítimas das perseguições aos Yazidis, no Tribunal Internacional de Investigação Criminal. No entanto, o casal Clooney foi mais longe com uma das vítimas. George e Amal acolheram, na sua casa em Augusta, Kentucky, um refugiado que sobreviveu a um ataque do ISIS a um autocarro que viajava para Mosul, no Iraque. O rapaz estuda agora na Universidade de Chicago e vai viver com o casal enquanto não terminar os estudos.

Além desta ajuda, George Clooney também tenciona doar cerca de 20 milhões de dólares, conseguidos através das vendas da Casamigos Tequila, que criou com Rande Gerber e Mike Meldman. O valor será utilizado para ajudar na reintegração e educação dos refugiados.

Na verdade, as preocupações políticas do ator já várias vezes nos fizeram crer que George Clooney algum dia se candidataria à presidência dos Estados Unidos. No entanto, durante uma conferência de imprensa recente, o ator já afirmou que Trump "é a prova de que ser uma celebridade não é suficiente para ser um bom presidente".