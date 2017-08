Em pouco mais de um mês, as filhas de Julio Iglesias e Miranda Rijnsburger já acumulam mais de 20 mil seguidores - e sim, queremos dizer individualmente. As gémeas Victoria e Cristina têm apenas 16 anos mas as suas fotografias e olho para a moda têm potencial para as tornar nos próximos nomes a seguir na rede social.

Todas as suas fotografias mostram ambientes divertidos, viagens e paisagens paradisíacas, mas sucesso repentino de Victoria e Cristina no Instagram foi despoletado por uma fotografia que o pai publicou das duas irmãs – a partir daí, as imagens das duas criaram um verdadeiro fenómeno online.