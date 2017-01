pub

O evento aconteceu em Genebra, no Salão Internacional de Alta Relojoaria. Adriana Lima e Carolina Kurkova foram as protagonistas da gala, mas muitos outros rostos conhecidos estiveram presentes no evento. Foi o caso da atriz francesa Isabell Huppert, do modelo espanhol Andrés Velencoso, do piloto Lewis Hamilton e do cantor britânico Ronan Keating.