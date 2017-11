O Los Angeles County Museum of Art recebeu mais uma gala solidária, desta vez para homenagear o artista Mark Bradford e o realizador George Lucas e angariar fundos para o museu. A noite contou com a atuação de Annie Lennox, que cantou Sweet Dreams (Are Made of This), e grande parte dos vestidos que brilharam na red carpet tinham a assinatura da Gucci, parceira do evento.