'God’s Love We Deliver' é uma organização que distribui alimentos a pessoas carenciadas ou doentes em Nova Iorque. Este ano, a 11ª edição da gala angariou 2,3 milhões de dólares e homenageou personalidades que contribuíram para a causa da fundação. A Michael Kors tem vários projetos do género, como a organização 'Watch Hunger Stop' que tem como objetivo acabar com a fome no mundo, e há mais de trinta anos que o fundador apoia a 'God's Love We Deliver. Este ano, o prémio Michael Kors para o Trabalho Comunitário Excecional foi entregue à atriz Gwyneth Paltrow.