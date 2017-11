O evento aconteceu em Los Angeles, no passado fim de semana, e a grande homenageada foi a atriz Gwyneth Paltrow pela sua dedicação a causas solidárias ligadas a crianças. A organização Baby2Baby fornece bens de primeira necessidade a crianças com menos de 12 anos, cujo rendimento das respetivas famílias não chegue para todas as despesas.

"Para uma mãe, ter de escolher entre comida, fraldas ou roupa para as suas crianças é inaceitável nos dias que correm. Estamos a viver tempos em que é realmente importante unirmo-nos enquanto comunidade e fazermos o que podemos", afirmou Gwyneth Paltrow durante a gala.

Quem também marcou presença no evento e não passou despercebida foi a atriz Jessica Alba, que está grávida do terceiro filho.