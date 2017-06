A Furla festejou a renovação da sua loja na Avenida da Liberdade, que agora conta com uma nova imagem mais aproximada ao conceito atual da marca, a eterna inspiração em Itália, e um espaço alargado: 58 metros quadrados. O novo conceito de loja inspira-se nos detalhes arquitetónicos da restaurada Villa Furla do século XVII, onde a tradição se funde com o design contemporâneo. Na loja está disponível a coleção primavera/verão 2017 e em breve chegará a pré-coleção de outono/inverno 2018.

Celebraram-se também os 90 anos da marca com convidados especiais: Bárbara Lourenço, Joana Solnado, Catarina Gouveia, Jani Gabriel ou Sara Salgado foram algumas das presenças.