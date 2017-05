pub

Pela primeira vez, e apenas com 14 anos de idade, a filha de Kate Moss, Lila Grace, é protagonista de uma campanha de moda. Lila é fruto do relacionamento de Kate Moss com o editor Jefferson Hack e estreia-se assim no mundo das campanhas publicitárias com a mesma idade com que a mãe foi descoberta num aeroporto.

A campanha não está ligada a nenhuma marca de luxo: trata-se da The Braid Bar, um espaço instalado dentro do departamento de lojas Selfridges, em Londres, e que se dedica a penteados com tranças. Na campanha, Lila surge ao lado da amiga Stella Jones (filha de Mick Jones, baterista do grupo The Clash).

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Lila Grace surge no mundo da moda. Não há muito tempo foi capa da Vogue norte-americana ao lado da mãe, fotografadas por Mario Sorrenti.

Na galeria acima veja a evolução de Lila Grace, sempre ao lado da mãe.

Por Ângela Mata