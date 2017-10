É um dos acontecimentos mais importantes da indústria cinematográfica e decorre até ao dia 17 de setembro. Por essa mesma razão, a red carpet conta com a presença de algumas das mais emblemáticas personalidades do mundo do cinema.

Angelina Jolie foi uma das mais notadas, surgindo acompanhada pelos filhos Shiloh, Vivienne, Knox Leon e Zahara. Mas muitos outros rostos têm desfilado nos primeiros dias do festival, como Julianne Moore, Nicole Kidman, Rachel Weisz, Rachel McAdams, Jessica Chastain, John Malkovich ou George Clooney.