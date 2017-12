Foi na passada sexta-feira que a nova loja da Mango abriu em Lisboa, no antigo Teatro Éden, nos Restauradores. A celebração começou ao início da tarde, com a receção dos convidados no novo espaço e terminou com uma festa no Palácio Belmonte.

Estiveram presentes celebridades nacionais e internacionais, entre elas Julia Restoin Roitfeld, Jeanne Damas, Yasmin Sewell e as portuguesas Victoria Guerra e Joana Ribeiro. A inauguração desta nova loja coincide com o 25.º aniversário da Mango em Portugal, que marcou o início da expansão internacional da marca.