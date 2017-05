Modelos, designers e outras celebridades reuniram-se em torno do desfile solidário.

Fashion for Relief em Cannes

pub

Sara Sampaio marcou presença, ao lado de muitas outras personalidades, no desfile Fashion for Relief, durante o Festival de Cinema de Cannes. O desfile tem por objectivo angariar fundos para a organização Save the Children.

Kendall Jenner, Naomie Campbell, Kate Moss, Bella Hadid e Natalia Vodianova foram algumas das modelos que desfilaram. Veja na fotogaleria acima todas as imagens da red carpet e do desfile.









Ângela Mata