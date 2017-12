O Royal Albert Hall, em Londres, voltou a ser palco de uma das mais importantes entregas de prémios do mundo da moda. Karlie Kloss foi a apresentadora do evento, onde estiveram nomes como Kaia Gerber, Naomie Campbell ou Alexa Chung.

Como seria de esperar, a red carpet transformou-se numa autêntica passerelle de impressionantes looks, assinados por alguns dos melhores designers da indústria. Donatella Versace foi homenageada com o prémio Fashion Icon e o prémio de Modelo do Ano, aquele que maior expectativa criou à sua volta, foi parar às mãos de Adwoa Aboah. A noite prestou também homenagem a Azzedine Alaïa, através das palavras de Naomi Campbell.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES:

Designer do Ano: Raf Simons (Calvin Klein)

Designer de Acessórios do Ano: Jonathan Anderson (Loewe)

Líder Empresarial: Marco Bizzarri (Gucci)

Luxo Urbano: Off-White

Modelo do Ano: Adwoa Aboah

Talento Emergente Britânico - Womenswear: Michael Halpern (Halpern)

Talento Emergente Britânico - Menswear: Charles Jeffrey (Charles Jeffrey LOVERBOY)

Designer Britânico do Ano - Womenswear: Jonathan Anderson (JW Anderson)

Designer Britânico do Ano - Menswear: Craig Green (Craig Green)

Outstanding Contribuition British Fashion Awards: Christopher Bailey MBE

Prémio Swarovski: Maria Grazia Chiuri

Prémio Isabella Blow: Pat McGrath MBE

Fashion Icon: Donatella Versace

Prémio Inovação: Stella McCartney