A nova parceria entre a Erdem e a H&M desfilou ontem numa festa exclusiva em Los Angeles. O espaço onde decorreu o evento, um clube transformado em jardim botânico inglês, serviu de cenário para a apresentação da parceria entre as duas marcas. Malgosia Bela, Alek Wek e Fernando Cabral foram alguns dos modelos que desfilaram as novas peças.

"Foi uma grande emoção ver a coleção ganhar vida em Los Angeles. Foi extraordinário colaborar com a H&M nestas peças; estou muito entusiasmado por poder partilhá-las com o mundo", afirma o designer Erdem Moralioglu. Esta foi também a primeira vez que o designer apresentou looks masculinos na passerelle.

Entre os convidados encontravam-se Alexa Chung, Kate Mara, Selma Blair, Taylor Kitsch, Kirsten Dunst, Kate Bosworth e Zendaya Coleman, que tiveram a oportunidade de comprar peças da colaboração numa loja pop-up exclusiva.

A coleção Erdem x H&M estará disponível em lojas H&M selecionadas e no site hm.com a partir de 2 de novembro.