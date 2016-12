pub

Os Duques de Cambridge estão no Canadá durante esta semana para uma visita oficial com os seus dois filhos, George (de 3 anos) e Charlotte (de 1).



Esta é a primeira vez que William e Kate visitam o país depois da lua de mel, e é a primeira viagem de Charlotte ao continente americano. Os mais pequenos roubaram todas as atenções ainda no aeroporto, quando a família era recebida pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau; George fazia caretas e acabou por ser chamado à atenção por Kate.



Já sem os filhos, William e Kate têm sido fotografados em várias ocasiões. Acompanhe a viagem oficial pela nossa galeria.