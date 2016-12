Cátia Dias (uma das autoras de Style It Up) com a filha

Cátia Dias (uma das autoras de Style It Up) com a família

No passado domingo, 25 de setembro, o Palacete Leitão em Lisboa recebeu a segunda edição do Barral Family Day, um dia dedicado à partilha e ao amor em família e proporcionado pela marca de beleza.



Para além de ter contado com a presença das embaixadoras, a atriz Diana Chaves, a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira e a blogger Fernanda Velez, outras personalidades como Marta Andrino fizeram também questão de partilhar este dia em família com a Barral.



Todos os anos a marca reune e convida alguns rostos mediáticos a partilhar as suas vivências familiares no Barral Family Day. Percorra a galeria e veja as imagens do evento que decorreu(junto ao El Corte Inglés, no Palacete Leitão.