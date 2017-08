A notícia foi avançada pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal: o atual governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, pode vir a enfrentar brevemente eleições primárias dentro do próprio partido e uma das candidatas pode ser a atriz Cynthia Nixon.

Nixon é conhecida em todo o mundo pelo seu papel como Miranda Hobbes, na série O Sexo e a Cidade, mas também por vários trabalhos no cinema, um dos últimos como Emily Dickinson em A Quiet Passion (2016). De acordo com a publicação, a atriz estará a ponderar dedicar-se a tempo inteiro à política.

Em declarações recentes ao programa de televisão The View, Cynthia Nixon terá tecido fortes críticas a Cuomo: "O governador está a prejudicar as crianças do estado de Nova Iorque. Não está contra os colégios públicos, mas não gosta de pagá-los." Também em março deste ano a atriz escreveu uma crónica de opinião na publicação The Lohud, onde criticava o mesmo tema: "Quer aumentar o número de colégios privados na cidade de Nova Iorque em 50%. São políticas que podemos esperar de Betsy DeVos (a secretária da Educação de Donald Trump). Mas de Andrew Cuomo?"