Victoria Beckham lançou uma coleção para crianças para a marca norte-americana Target e foi no propósito de promovê-la que aceitou fazer uma produção de moda especial para a revista Instyle do Reino Unido.



Durante esta mesma produção fotográfica as crinças presentes fizeram uma mini-entrevista a Victoria e as perguntas, bem como as respostas, chegam a surpreender. Uma das meninas perguntou à criadora com que idade se pode começar a usar saltos altos, ao qual Victoria respondeu: 'Eu acho que é mais fixe usar um sapato raso. Não há mal nenhum em vestirem-se a rigor com a mamã e brincar com os saltos altos, mas eu acho que é muito mais fixe quando saimos com um sapato raso bem giro, e assim podermos movimentarmo-nos muito mais facilmente'.



Uma das questões mais difíceis que foi levantada pelas pequenas modelos foi a escolha entre uns Manolo Blahnik e uns Christian Louboutin. Mas depois de alguma exitação, Victoria conseguiu optar pelos primeiros.



A verdade é que há uns anos atrás pareceria mentira esta resposta de Victoria Beckham. A ex-Spice Girl sempre foi uma fã incondicional de saltos bem altos, mas recentemente tem mudado de ideias.



