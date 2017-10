Tem apenas 16 anos, mas já ganhou nome na indústria da moda, seguindo as pisadas da mãe, Cindy Crawford (supermodelo, atriz, cantora e um dos nomes fortes da moda nos anos oitenta e noventa). Foi no primeiro dia da Semana da Moda de Nova Iorque, no desfile de Calvin Klein para a primavera/verão 2016, que Kaia Gerber fez a sua estreia em passerelle. Numa verdadeira espiral de ascensão, e ainda em Nova Iorque, desfilou também para Alexander Wang e FentyXPuma, Alexander Wang, Coach e Marc Jacobs. Seguiu-se Londres, onde foi musa de Christopher Bailey no desfile da Burberry.

Apesar de agora surgir nas semanas da moda, Kaia já foi fotografada para algumas das mais importantes publicações de moda, como a Interview ou a CR Fashion Book, e foi capa de revistas como a Teen Vogue, a Pop e a Vogue Paris. No início do ano, apareceu na primeira campanha do perfume Daisy, de Marc Jacobs.

O irmão, Presley Gerber (com 18 anos), também tem sido um dos nomes masculinos mais falados das últimas semanas, especialmente depois de desfilar na semana da moda londrina, também para a Burberry.