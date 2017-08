Aos 16 anos quis ser surfista. Diz que o mar sempre foi a sua segunda casa. Apesar de ter estudado um ano de Comunicação Social na Universidade Católica para ser jornalista, acabou por, aos 18 anos, começar a dar cartas na representação. Estreou-se na televisão em 2004, como outros atores da sua geração, na primeira série de Morangos com Açúcar onde interpretava a personagem de Nelson. Seguiram-se outros papéis de relevo em novelas, como Fala-me de Amor (2006), Deixa-me Amar (2006) ou Mar Salgado (2014-2015) em que fez pela primeira vez parte do elenco principal com a personagem de Mateus. Aos 18 anos tornou-se um dos rostos da agência de modelos L’Agence. Draft (2007), Ratos (2007), Remissão Completa (2014), KURU (2015) e Luto Branco (2016) foram algumas das curtas-metragens em que participou. Em 2015, interpretou Tiago no filme de António-Pedro Vasconcelos , Amor Impossível, um papel que lhe valeu um Globo de Ouro e o galardão de Melhor Ator de Cinema da Sociedade Portuguesa de Autores. Prepara-se para gravar, entre o Algarve e África do Sul, as primeiras cenas da nova novela da SIC, Regresso (2017-2018).

"Venho para aqui desde pequenino, desde que me lembro de existir. Numa primeira fase com a minha mãe e com a minha avó, depois com amigos. É assim um refúgio muito especial para mim. Primeiro, porque a Ericeira tem este microclima que eu adoro, quando estão 40 graus em Lisboa é bom vir aqui apanhar um fresquinho, depois porque é junto ao mar, é um sítio com relativamente pouca gente. Foi aqui que eu aprendi a nadar, foi aqui que apanhei um dos grandes sustos da minha vida, quando era surfista. Por ter passado aqui grande parte da minha infância, tenho aqui muitos episódios ligados ao mar."



Veja o vídeo com entrevista ao ator.