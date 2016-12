pub





"Portuguese Jewellery – Shaped With Love" é o mote da campanha de promoção internacional da joalharia portuguesa, protagonizada pela modelo e atriz Milla Jovovich. A AORP (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal) acaba de lançar uma campanha internacional para alavancar a notoriedade da joalharia portuguesa no mundo. Protagonizada pela modelo e atriz Milla Jovovich, a campanha enaltece os valores da arte: a luxuosidade dos materiais, a perfeição da técnica, a criatividade do design. O evento de apresentação da nova campanha contou com as embaixadoras de cada uma das marcas representadas na campanha, nomeadamente, Rita Ferro Rodrigues e Helena Coelho, embaixadoras da Rare Jewellery; Sónia Balacó, embaixadora da Monseo; Sílvia Alberto, embaixadora da Eleutério, e Bárbara Guimarães, Ana Mesquita, Eduarda Abbondanza e Cristina Santos Silva, amigas da marca Eleutério que usaram joias no evento; e várias caras conhecidas como Nuno Gama, Helena Isabel, Luísa Beirão, Júlia Palha, entre outras.

O objetivo da campanha é posicionar Portugal como país produtor de excelência. Segundo Ana Freitas, Presidente da AORP, "Somos exímios artesãos de joalharia e a nossa qualidade é reconhecida em todo o mundo. Mas a internacionalização é um processo ainda recente para as marcas nacionais. Esta campanha pretende ser um ponto de viragem, com impacto exponencial no espaço e no tempo."





A produção ficou a cargo de uma equipa 100% portuguesa. "Reunimos uma equipa jovem, talentosa e reconhecida internacionalmente, que mostra como Portugal está a dar cartas no mundo da moda a todos os níveis", acrescenta Fátima Santos, Secretária-Geral da AORP . A direção criativa ficou a cargo da Dsection Creative e a produção é da Snowberry. A fotografia é da autoria de Frederico Martins e o vídeo tem a assinatura da Tiago Ribeiro. A equipa completa-se com a Nelly Gonçalves, responsável pelo Styling e o cabeleireiro Rui Rocha.

A campanha insere-se numa estratégia de incentivo à internacionalização da joalharia portuguesa, apoiada pelo Portugal 2020. Será divulgada em meios nacionais e internacionais e em ações de promoção da joalharia portuguesa em mercados estratégicos.





Com abrangência global, a campanha destaca seis marcas nacionais que refletem a nova fase da joalharia portuguesa, aliando a tradição às novas tendências, o trabalho dos artesãos aos novos conceitos de design, o passado ao futuro: Eleutério, Leitão & Irmão, Luísa Rosas, Mimata, Monseo e Rare Jewellery.