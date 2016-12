pub

Um estudo da Showroomprive pergunta aos portugueses quais as celebridades nacionais melhor vestidas no ano de 2016. Cláudia Vieira lidera o ranking graças ao seu implacável estilo afirmando-se como um ícone de beleza feminino graças ao seu estilo descontraído. Já em relação aos vencedores da moda masculina é Cristiano Ronaldo quem vence.





Top 3 das melhor vestidas de Portugal em 2016:

De acordo com os resultados das sondagens, a celebridade que está no topo do ranking é Cláudia Vieira que tem vindo a encantar os portugueses ano após ano e voltou a conquistá-los com o seu estilo e beleza natural. Analizando detalhadamente, os estilos da modelo, atriz e apresentadora não deixam de ter criticas positivas por parte da imprensa e dos especialistas na matéria.

Porque é que gostam tanto do seu look? A Cláudia sabe perfeitamente como interpretar as tendências à sua maneira, dando um toque pessoal. Elegância, toque pessoal, são as palavras que definem o seu estilo sem deixar de lado os conjuntos arriscados, quando a ocasião é apropriada.



O segundo lugar no ranking está ocupado por Cristina Ferreira que para além de seguir as tendências da moda, converteu-se numa autêntica trendsetter. Muito ativa nas redes sociais e no mundo online, diariamente mostra no seu blog os seus estilos, considerando-se assim uma das celebs mais copiadas na hora de vestir.



Em terceiro lugar, junta-se Daniela Ruah que sempre consegue deslumbrar na passadeira vermelha, enquanto que durante o dia o seu estilo casual mas trendy é muito apreciado.



Top 14 "Celebrity Femenina Melhor Vestida de Portugal 2016"



1. Cláudia Vieira: 27,94%

2. Cristina Ferreira: 24,16%

3. Daniela Ruah: 21,43%

4. Rita Pereira: 21,01%

5. Sara Sampaio: 18,28%

6. Diana Chaves: 18,28%

7. Jéssica Athayde: 11,13%

8. Maria João Bastos 9,24%

9. Soraia Chaves: 8,61%

10. Fernanda Serrano: 7,77%

11. Iva Domingues: 6,30%

12. Joana Duarte: 3,78%

13. Sara Aleixo: 2,31%

14. Sara Barradas: 2,10%





Top 3 dos melhor vestidos de Portugal em 2016:

O popular, carísmático e imbatível jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, que é apreciado tanto pelos homens como pelas mulheres, continua a liderar um ano mais o ranking dos melhor vestidos do género masculino.



Em segundo lugar apresenta-se Diogo Morgado. O ator é um grande sedutor que encadeia o público, não apenas pela sua beleza, mas também pela sua elegância e classe.



O ator Paulo Pires está em terceiro lugar graças ao seu bom gosto ao vestir.