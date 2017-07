Nasceu na Londres dos anos 70, filha de um dos maiores ícones da música francesa, Serge Gainsbourg, e de Jane Birkin, que viria a tornar-se um símbolo de estilo em todo o mundo. Coincidência ou nem por isso, Charlotte Gainsbourg só podia seguir o caminho das artes, do cinema (é uma das musas do realizador Lars Von Trier, protagonizando filmes como Anticristo, Melancolia, Nimfomaniaca) à música (aos 15 anos já cantava com o pai), sem esquecer a ligação quase natural à moda, como musa de Yves Saint Laurent ou símbolo da beleza sem esforço das francesas.