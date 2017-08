Por Máxima, 17:00

Uma das mais emblemáticas personalidades da realeza europeia celebra hoje o seu aniversário e, mesmo que não soubessemos que era princesa, quase que poderiamos adivinhar. Casiraghi não tem apenas uma aura real, tem os dotes todos: é bonita, elegante e inteligente. Filha da princesa Carolina do Mónaco e do seu segundo marido, o italiano Stefano Casiraghi, Charlotte herdou a beleza da avó, a emblemática Grace Kelly e da mãe. Cresceu em Saint-Rémy-de-Provence, o para onde a mãe Caroline a levou junto dos irmãos Andrea e Pierre, após à morte do pai Stefano Casiraghi num acidente de barco. Anos mais tarde, em 1999, a mãe voltou a casar, desta vez com o príncipe Ernst-Auguste de Hanovre, e mudaram-se para Fontainebleau, onde Charlotte frequentou o liceu francês François Couperin. Estudou Filosofia na Universidade Paris-Sorbonne, em Paris.



Adepta da equitação, Charlotte aprendeu desde cedo a andar a cavalo. Praticou saltos de obstáculo, já participou em grande concursos internacionais e ganhou inúmeras competições. A juntar à modalidade, a princesa pratica também ski. Mas os seus dotes não se estendem só ao desporto e à filosofia: em 2006, a Vanity Fair americana qualificou-a como uma das mais bem vestidas do mundo. O seu estilo é elogiado nos mais variados eventos, do cinema à realeza.



No final de 2011 começou a namorar com o ator e comediante Gad Elmaleh, e após quatro anos juntos, Charlotte separou-se. Namora agora com o aristocrata e cineasta napolitano Lamberto Sanfelice e mudou-se com o filho Raphaël (três anos, fruto da relação com Elmaleh) para Roma.