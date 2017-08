Atriz de sucesso, vencedora de um Óscar, mãe de dois filhos e um ícone de estilo. Assim se define Charlize Theron, que celebra hoje 42 anos.

Ao longo dos últimos anos, Theron tem comprovado que a elegância e a sensualidade podem ser inseparáveis. É uma das mulheres que melhor representa o poder feminino em Hollywood, tanto pela sua trajetória, sempre solidária e consciente, como pela escolha das personagens que interpreta.

Na red carpet, é daqueles nomes que ficam sempre na história das mais bem vestidas. Está desde 2004 ligada à maison Dior, ano em que passou a protagonizar a campanha do perfume J’Adore. Mas não só da casa francesa se tem feito o guarda-roupa de Theron. Ao longo dos últimos anos, tanto vestiu o sex-appeal da Saint Laurent como o lado mais gótico da Givenchy, de Riccardo Tisci.

Charlize Theron é de origem sul-africana, com nacionalidade americana, e é hoje uma das maiores estrelas de Hollywood. A sua presença no mundo do cinema começou a ser notada ainda na década de 90, através da participação em filmes como O Advogado do Diabo (1997), O Grande Joe Young (1998) ou a Mulher do Astronauta (1999).

Mas foi a partir do ano 2000 que a carreira da atriz começou a brilhar. Foi precisamente nesse ano que Charlize recebeu o Óscar de Melhor Atriz pelo seu extraordinário papel no filme Monstro, tornando-se assim a primeira sul-africana a conseguir tal feito.

Recentemente, foi protagonista do surpreendente Mad Max e agora surge ao lado de James McAvoy e Sofia Boutella em Atomic Blonde.