Nova Iorque recebeu mais uma edição dos prémios Council of Fashion Designers of America. Modelos, designers e outros rostos ligados à indústria da moda marcaram presença nesta noite de gala que, este ano, prestou homenagem a Gloria Steinem.



LISTA DE VENCEDORES:



Menswear Designer of the Year - Raf Simons, Calvin Klein



Accessory Designer of the Year - Stuart Vevers (Coach)



Swarovsky Award for Emerging Talent - Laura Kim e Fernando Garcia (Monse)



Womenswear Designer of the Year - Raf Simons (Calvin Klein)



Inaugural Swarovski Award for Positive Change - Kenneth Cole



Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award - Rick Owens



International Award - Demna Gvasalia (Vetements e Balenciaga)



The Founder's Award - Pat McGrath



Board of Directors' Tribute - Cecile Richards, Gloria Steinem e Janelle Monáe



Fashion Icon award - Franca Sozzani (Vogue Itália)