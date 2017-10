No passado fim de semana decorreu mais uma edição do Intimissimi on Ice, na cidade italiana de Verona. Irina Shayk e Katie Holmes foram as convidadas do evento que contou com a participação especial de Chiara Ferragni. A blogger italiana desenhou os figurinos dos bailarinos da edição deste ano sob o tema A Legend of Beauty.

Depois de Rita Pereira, Cláudia Vieira e Sara Prata, a apresentadora Catarina Furtado foi a escolhida para representar Portugal na campanha internacional da marca de lingerie italiana. Ao seu lado, estão nomes como o de Irina Shayk, Ana Ivanovic, Dakota Johnson e Ella Mills. A campanha será fotografada por Mario Testino, que pretende celebrar o poder das mulheres no mundo.

No evento, que decorreu na Arena de Verona, estiveram também as atrizes portuguesas Julia Palha, Kelly Bailey e Isabela Valadeiro. Todas vestiram looks protagonizados por peças Intimissimi (soutiens e bodies) por baixo de decotados vestidos.

Além dos muitos bailarinos e atletas olímpicos medalhados que animaram o espetáculo, esteve também presente Andrea Bocceli, a estrela musical da noite.