Força e personalidade são as palavras que melhor descrevem a nova campanha da Intimissimi, onde todas as mulheres surgem completamente vestidas. O conceito #insideout fala da lingerie da marca, mostrando como mulheres de sucesso se sentem a vesti-la no dia a dia.

Catarina Furtado foi a portuguesa convidada pela marca italiana para falar das suas várias facetas enquanto mulher e para celebrar as suas realizações e triunfos pessoais. De forma a apresentar a campanha ao público, a Intimissimi juntou-se à apresentadora e atriz e organizou um evento na Rua Augusta. Personalidades como Kelly Bailey, Lourenço Ortigão e Isabela Valadeiro também marcaram presença na festa.